小學生玩手遊10天花光家中積蓄　父母申請退款遭推搪

內媒上周六（28日）報道，浙江一名11歲男孩熱愛手遊《蛋仔派對》，結果在短短10天時間，充值遊戲花掉了全家所有積蓄。當父母發現為時已晚，向相關平台申請退款卻遭推搪，無奈下只好入稟求助。

葉男和妻子因常年在外地打工，留下11歲的兒子由老人照顧。本月初，葉男母親稱家裏銀行卡內的40,301元（人民幣，下同，約43,074港元）積蓄全沒了。葉男回家查看，始發現積蓄都被兒子充值在《蛋仔派對》。孩子從9月20日起充值，第一次只充值1元（約1.06港元），之後是18元（約19.2港元）、68元（約72.6港元）、648元（約692港元）。接下來9天，孩子每天都瘋狂充值買裝備，直到把銀行卡裏錢全部花光。

事後葉先生找到網易家長關愛平台申請退款，被對方告知需聯繫渠道合作平台華為方退款。在遭遇網易和華為多次來回「踢皮球」後，葉先生上周二（24日）在廣州互聯網法院訴訟平台，起訴了廣州網易計算機系統有限公司。此外，河南新鄉的賈女士近日也向記者求助，指其9歲女兒玩《蛋仔派對》一共充值消費了17萬（約18.1萬港元）。記者跟孩子溝通發現，她偷用奶奶的身份證註冊了遊戲帳號，充值消費根本不需要人臉識別。

內媒指，《蛋仔派對》由網易開發，定位在8歲以上人群。在網上搜索該遊戲，能輕易搜到大量學生背着家長給遊戲充值幾千到十幾萬元不等、又遭遇退費難的新聞。北京理道律師事務所主任律師王久成表示，未成年人在監護人不知情的情況下，在網絡遊戲中充值與其年齡、智力不相適應的款項，消費者可以要求退款。另有專家建議，遊戲企業應當對未成年人遊玩時間加以限制，而未成年人進行充值支付時，不能僅憑支付密碼，而是需要有監護人的人臉識別進行認證同意。