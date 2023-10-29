釀7死武校投毒案　26年後開庭審理

內媒上周六（28日）報道，在1997年6月30日，安徽省和縣南北少林武術學校發生130多人劇毒急性鼠藥中毒事件，造成7人死亡。26年後，案件將於下月1日在馬鞍山市中級人民法院開庭審理。

起訴書上闡明了下毒緣由與經過。1994年，被告朱某某和彭某某在經營武校時發生矛盾，彭某某另開武校並帶走大部分學生，朱某某因此懷恨在心。1996年8月，被告人付某某到彭某某經營的和縣南北少林武術學校任教，在任教期間，因瑣事逐漸對彭某某心生不滿。朱某某和付某某二人經他人介紹後認識，決定投毒報復彭某某，把彭某某的武校搞垮。

1997年6月的一天，朱某某承諾投毒後支付給付某某5萬元（人民幣，下同，約5.3萬港元），並當場支付付某某500元（約530港元）。1997年6月20日，付某某從武校辭職後回到老家購買了兩包老鼠藥。1997年6月29日晚，付某某從和縣南北少林武術學校南邊竄至武校廚房內，將兩包老鼠藥投放在廚房南側桌上紅色塑膠盆內的鹹黑眼豆上，攪拌後從原路逃離。同年6月30日，武校百多名師生吃過早飯後發生嘔吐、抽搐等症狀，有學生死亡。

一名死者的父親田某當年為巴士司機。他向記者憶述，當天他早上7時在車站等候發車時，被同事告知武校孩子中毒後急忙駕車前往醫院，在經過武校岔路口時看到路邊躺滿中毒的學生，趕緊讓他們上車。田某表示他在醫院找到兒子時，發現他身體軟綿綿的，已經沒有心跳，醫生按壓搶救，已無力回天。對於今年11月1日的開庭，田某表示希望判處犯罪嫌疑人死刑，此外他們還請了律師提起民事賠償。