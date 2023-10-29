企業排污致舞水河砷超標 生態局稱已排查整治

內媒上周六（28日）報道，湖南省懷化市生態環境局發給貴州省銅仁市生態環境局的一份《關於迅速查明舞水河跨區域河段砷超標源頭排污主體的函》，近日在網上引起關注。貴州省銅仁市生態環境局相關工作人員向內媒表示，該局多部門正聯合處置，按相關要求進行排查整治。

懷化市生態環境局一工作人員確認，上述函件屬實。銅仁已經排查到涉事排污企業，並采取截流等措施保護河水，懷化市境內舞水河多個斷面監測數據已下降。

公開資料顯示，舞水河自貴州省甕安縣朱家山國家森林公園發源，流經甕安、黃平、施秉、鎮遠、岑鞏、玉屏和湖南省的新晃、芷江、鶴城區、中方縣、洪江11個縣市區，最後在洪江市（原黔陽縣）黔城鎮彙入沅江，河長444公裡，流域面積10334平方公裡。

上述由懷化市生態環境局發給銅仁市生態環境局的函件載明，2023年10月13日以來，懷化市生態環境局先後收到該市二水廠和城市管理綜合執法局來函，反映該市二水廠進水口砷指標數據遠高於歷年日常檢測數值。該局立即啟動應急排查處置機制，對水質異常河段連續開展排查、采樣、監測溯源。10月14日至15日監測數據顯示，舞水河魚市斷面存在數據異常，接近地表水標准限值。自10月17日起，該局對舞水河上游貴州銅仁市大龍經濟開發區車霸河（注：實為車壩河）等地進行采樣檢測，發現砷濃度超標嚴重。

該函件稱，車霸河（注：實為車壩河）入撫溪江前約200 米處砷濃度最高為104mg/L，超標2079倍。經初步分析判斷，本次舞水河跨區域砷超標主要來自銅仁市大龍經濟開發區車霸河石阡飛地產業園外排廢水。截至10月20日，仍未鎖定污染物源頭排污主體。

懷化市生態環境局在函件中明確表示，希望銅仁市生態環境局切實履行法定職責，迅速開展污染物排污主體溯源排查，鎖定違法排污主體，及時切斷污染源。

函件落款日期為2023年10月20日，並蓋有懷化市生態環境局公章。

10月26日，懷化市生態環境局一名工作人員確認，該函件屬實。目前銅仁已經排查到涉事排污企業，並采取截流等措施保護河水，懷化市境內舞水河多個斷面監測數據已下降。

10月27日，貴州省銅仁市生態環境局相關工作人員向澎湃新聞表示，該局多部門正聯合處置，並按相關要求進行排查整治。目前已回函懷化市生態環境局。

據懷化一名了解此事的水質檢測工作人員透露，10月13日發現二水廠進水口即原水砷指標數據為11微克/升，而平常檢測數值為1-3微克/升，正常標准不超過50微克/升，“原水不存在問題，經過處理的水更不存在問題。”

另據懷化市自來水有限公司工作人員稱，出廠水符合國家生活飲用水質標准。環保、城管部門都已經彙報過，沒有不合格現像，現在飲用水是安全的。