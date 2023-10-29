南山區責令深圳歡樂谷配合調查　處理責任者

廣東省深圳市知名主題樂園深圳歡樂谷上周五（27日）發生過山車車卡追撞事故，造成至少8傷。深圳南山區安全管理委員會辦公室周日（29日）通報，市區相關部門已成立聯合調查組，將依法依規調查處理責任單位和人員，並對全區旅遊景區景點、特種設備安全開展隱患排查整治。有遊客透露，事發前該過山車曾連續兩天發生同類故障。

該辦公室發布《關於歡樂谷景區「10·27」過山車碰撞事故的情況通報》，指事發於當日傍晚6時27分左右，景區「雪域雄鷹」遊樂項目兩列過山車發生碰撞。區應急、文體旅遊、市場監管、衞健、公安等部門及沙河街道辦接報後，立即啟動應急機制並趕赴現場，開展傷者救治、遊客疏散、秩序維護、事故調查等應急處置工作。初步調查顯示，涉事前方過山車當時載有22名遊客，滿載可容納24人，在上坡時發生故障並突然沿軌道倒滑，與另一列已到站正在落客的過山車碰撞，後方過山車當時已有15人下車，車上剩餘9人。

通報指出，兩列過山車部分遊客受傷，所有傷者均已緊急送醫治療，目前情況穩定，無生命危險，相關部門負責人已到醫院看望慰問傷者。市區相關部門已責令歡樂谷景區於上周六（28日）起閉園整改，全面配合調查組深入調查事故原因和責任。聯合調查組將啟動「一盤棋」響應機制，排查整治全區旅遊景區景點、特種設備安全隱患，舉一反三抓好重點領域安全防範。