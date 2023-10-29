美監獄列《孫子兵法》作禁書　文學組織促改制

美國文學組織「美國筆會」近日發表報告指，中國著名軍事著作《孫子兵法》竟被列為美國監獄系統的禁書。報告作者稱，安全和色情內容是書籍被監獄禁止的最常見原因，該組織強烈建議終止所有監獄圖書審查制度。

美國筆會上周三（25日）發布一份美國監獄禁書清單，顯示被美國監獄系統禁止的書籍數量驚人，類型也有所增加。列入清單的禁書除了《孫子兵法》外，還有《監獄即食麵：監獄裏的食譜和故事》、美國80後女演員艾米‧舒默的回憶錄《腰部紋身的女孩》等。對於安全和色情內容經常被濫用作為書本被禁的理由，密歇根州懲教部門發言人表示，新的審查委員會正重新考慮這兩項標準。

此外，美國監獄通常要求必須「經由批准的供應商」才能將書送入獄中，理由是防止書籍被用作運毒渠道，但報告認為此理由「經不起推敲」。報告又稱，美國監獄審查書籍和其他閱讀材料的數量驚人，除因書籍內容，還因書籍尺寸大小或郵寄包裝紙顏色等一系列「令人震驚的反覆無常原因」。報告稱，監獄系統為阻止囚犯閱讀花費大量時間、精力和金錢，這種審查制度必須結束。