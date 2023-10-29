歡樂谷曾因違法受罰　過山車出事前連續兩天故障

廣東深圳歡樂谷上周五（27日）發生過山車車卡追撞事故，有夫婦同乘涉事過山車，丈夫雖然無恙，但要為妻子簽下病危通知書，至今滿腦子都是過山車倒衝向月台的那一幕，後悔未及回頭拉妻子一把。內媒上周六（28日）報道，該過山車今年6月才完成大修，事發前卻連續兩天發生故障，出現彈射失敗問題。

王子洋和妻子李靜（均為化名）趁年假來廣東旅遊，深圳歡樂谷是此行最後一站，他們所乘過山車剛結束行程停靠在月台，王子洋先一步下車後，回頭卻目擊前方已彈射出發到最高處的過山車加速後退，李靜仍身處的列車被撞退出月台約6米遠，王子洋也險些被撞飛的護欄砸中，他本來坐的第一排最左側正是兩車撞擊點。另一名16歲少年陳桐也乘坐後方過山車，雖當時已下車，卻被撞飛的護欄砸中頭部，出現顱內出血和頭部骶骨骨折，醫生仍在評估需否進行開顱手術。

有遊客透露，涉事的「雪域雄鷹」過山車上周三（25日）曾彈射失敗，只彈出去一小段，還沒上坡便退回來，之後運行一圈回來又啟動自動保護裝置，令過山車不能動，遊客等了十多分鐘才能下車。工作人員隨即排查過山車，暫停該機動遊戲維修約兩小時後又重新開放。另有遊客指，上周二（24日）也發生同類故障，過山車剛出發向前開了10米左右就停下，之後有3名工作人員把過山車推回出發點，調試設備兩、三分鐘再出發。事發前數日，深圳歡樂谷曾舉行第三季度安全生產工作會議，高層還特別要求加強遊樂設備安全保障和日常保養。資料顯示，深圳歡樂谷曾兩次被深圳南山區市場監管局給予行政處罰，均因特種設備違法行為，包括2018年11月一次觀光列車追尾事故。