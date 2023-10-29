香山論壇今起舉行3天　邀請以巴衝突方代表

第10屆北京香山論壇周日至周二（29日至31日）在北京國際會議中心舉行，是相隔4年再次線下舉行，與會代表數量和層級創歷史新高，議題將緊扣國際社會安全關切，外界關注中美兩軍如何互動。香山論壇秘書處副主任趙小卓大校表示，此次論壇邀請了以巴衝突方的代表，顯示中方致力和平解決爭端的決心。

趙小卓向內地官媒透露，論壇邀請了以色列和阿拉伯國家派員參加，形容是一項重要舉措，體現中方在推動和平解決爭端方面的積極作用。他指出，雖然在一次會議上很難完全解決複雜的安全挑戰，但這是通向共同安全和持久和平的重要一步，藉着邀請各方代表參與討論，可促進彼此之間的對話和理解、增進各方互信，為解決以巴衝突提供更多機會和可能性。

趙小卓又表示，香山論壇專家視像會閉幕，並形成推進全球安全倡議共識。他另撰文指，北京香山論壇將進一步倡議平等對話、增進理解互信、推動安全合作。論壇一方面傾聽國際社會特別是廣大中小國家的聲音，集思廣益，凝聚共識；另一方面以中國理念、方案和智慧影響世界，推動建構人類命運共同體。有專家指出，美國官方代表團和專家學者參加論壇無論級別高低、人員多少，中方都熱情歡迎，而兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，應為促進兩國友好、維護世界和地區和平貢獻，堅持一中原則和中美三個聯合公報。