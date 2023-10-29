小學生運動會舉日本旗惹議　校方批誇大事件

江蘇省蘇州市吳江區一間小學上周五（27日）舉辦校運會時，要求參加的小學生手舞着日本國旗，引發廣泛爭議和質疑。校方上周六（28日）回應指，入場儀式模擬杭州亞運會方式進行，展示各國旗幟，批評有人刻意在網上誇大事件，傳播「列隊小學生舉日本旗幟驚現蘇州街頭」等不實消息。

涉事的吳江區橫扇學校小學部，上周五早上在校園操場舉行以「揚亞運精神、強養正少年」為主題的秋季運動會。學生揮舞日本國旗的畫面流出後，有網民紛紛表示不解，批評這畢竟只是普通的小學校運會，為何非要讓學生手舉日本國旗，讓他們陷入尷尬境地；又質疑孩子會感到困惑，不明白為何要做出這種舉動。

校方解釋，當日全校34個班級在五星旗帶領下，身穿校服或亞洲國家或地區傳統服飾，以展示相關國家或地區國旗或區旗的方式依次入場。在場家長和義工拍攝部分場景，並在家長微信群中分享。事後有人截取其中一個班級學生手持日本旗幟候場的畫面，冠以「學生運動會舉日本國旗」的標題，製成影片在社交平台傳播，呼籲網民不誤信不誤傳。