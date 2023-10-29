內地發現一批萬噸至十萬噸級鈾礦床　保障核能

第一屆國際天然鈾產業發展論壇上周六（28日）在北京舉行，通過會議、展覽、對話等多種形式，與會各方開展天然鈾產業國際化交流，分享產業發展及技術經驗，促進天然鈾產業更高水平的開放合作。中核集團副總經理申彥鋒會上表示，在鈾礦勘查方面通過建立「天空地深」一體化勘查技術，內地發現一批萬噸至十萬噸級鈾礦床。

申彥鋒表示，內地積極安全有序發展核電事業，目前內地在建核電規模位居世界第一，將為天然鈾產業提供巨大的市場需求；同時顯著提高鈾及有價金屬的浸出率、回收率，資源利用率已達到同業先進水平。國際原子能機構副總幹事劉華視像致詞強調，建立全球鈾資源夥伴關係，保障世界核能發展所需鈾資源安全、穩定和可靠供應，對核能健康發展尤為關鍵。

中國鈾業股份有限公司董事長陳軍利表示，內地天然鈾產業68年來實現從小到大、從弱到強的跨越式發展，國內與海外、開發與貿易相結合的體系持續優化，高效保障核能發展所需。他又指，天然鈾產業發展呈現全新面貌，包括產業科技創新水平持續提升，國內資源保障潛力擴大，產業國際合作走深走實，並與主要國際鈾商建立戰略合作關係。