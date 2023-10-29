白羅斯防長：需與華在軍事領域　採取聯合措施

中國國防部發布消息指，中央軍委副主席張又俠周日（29日）在北京分別會見來華出席第10屆北京香山論壇的緬甸副總理兼防長丁昂山、東帝汶防長佩德洛，並跟白羅斯防長赫列寧舉行會談。赫列寧指，今年2月提出的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件表明，中國是負責任的全球參與者，中白都站在和平一邊，新挑戰決定了需與中國在軍事合作領域採取聯合措施。

會見丁昂山時，張又俠指中方支持緬方推進和平進程，希望緬方與中方共同努力，確保邊境地區安全穩定。中方願與緬軍深化戰略互信，加強軍事醫學、人員培訓等領域務實合作，保持兩軍關係高水平。丁昂山亦表示，願與中方推進兩軍全方位合作，保持邊境穩定，鞏固發展兩國兩軍關係。會見佩德洛時，張又俠指中國與東帝汶關係發展勢頭很好，希望雙方加強戰略溝通，進一步加強人員培訓、聯演聯訓和軍事學術等領域合作，不斷推動兩國防務合作走深走實。

張又俠與赫列寧會談前為其舉行歡迎儀式，並陪同檢閱解放軍儀仗隊。張又俠表示，中國和白羅斯是全天候夥伴，近年來兩軍高層往來頻繁密切，聯訓比賽務實深化，專業領域溝通順暢，願一道推動雙邊關係得到更大發展，繼續與白羅斯開展聯合演練、比賽競賽、人員培訓等方面合作。赫列寧亦指，白方願與中方加強軍事合作，推進兩軍關係邁上新台階。