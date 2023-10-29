北方多地料暖得破紀錄 史上11月或首見30℃

內地中央氣象台周日（10月29日）表示，未來3天中東部的氣溫將持續攀升。從最高氣溫極端指數來看，北方多地將經歷同期少見的暖熱。河南鄭州周三（11月1日）最高氣溫或高達30℃，這將打破當地氣象觀測史上11月份的氣溫極值。其他大城市如北京、天津、石家莊、太原、西安、濟南同樣可能暖得破紀錄。

中央氣象台首席預報員方翀解釋，各地氣溫偏高，最主要原因是冷空氣偏弱。由於近期積聚冷空氣的極渦較為偏北，冷空氣較常年顯著偏弱。此外，內地大部分地區尤其是北方地區，長時間中層受西風槽後的西北氣流控制，一方面槽後以下沉氣流為主，造成近地層絕熱增溫，另一方面這種環流形勢下天氣晴好，有利於太陽輻射增溫，造成氣溫上升。

據中央氣象台中期預報，溫暖的天氣將持續到11月初。11月之前，北方地區雖然冷空氣仍然頻繁，但強度很弱。預計周三至下周日（5日），將有一次較強冷空氣影響北方大部分地區，令氣溫顯著下降。內蒙古東部、東北、華北、黃淮等地部分地區氣溫料下降4℃至6℃，局部地區降溫8℃至10℃，預計其後氣溫將接近常年或偏高。