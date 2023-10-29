一度因台海局勢傳取消　台軍天龍操演明舉行

台灣空軍年度重大演訓「天龍操演」一度傳出因台海局勢緊張，今年可能取消，但空軍司令部評估後認為不應擔心威脅。天龍操演將於周一至周五（10月30日至11月3日）舉行，參演機型包括F16V、幻影2000戰機等，並與相關單位驗證聯合作戰效能，演練科目包括輕兵器射擊、潛力掛載彈藥、機動移防等。

台媒周日（10月29日）引述台官員指，早期稱為年度「戰術訓練總驗收」的天龍操演，原定上周六（10月28日）起實施，各基地戰機周日進駐東部的佳山等基地，但受到台海局勢緊張、各基地戰備任務繁重等因素影響，各作戰聯隊參演的戰機和官兵今年不進駐佳山基地，改在各基地接獲命令後，緊急飛往東部空域及水溪等演習區域，開展各種受測科目演練，讓受測和戰備壓力減至最小。操演期間同時會遴選出「空戰王」、「箭靶王」、「炸射王」等王牌飛行員。

台國防部周日公布，上周六早上6時至周日早上6時，偵獲解放機7架次、軍艦6艘次，持續在台海周邊活動，期間未有逾越海峽中線或進入台西南空域。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控與應對。