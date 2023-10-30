19歲仔長期吃外賣　血呈奶白色住院兩周險送命

浙江省寧波市19歲青年小東（化名）早前突然肚痛、肚瀉並嘔吐，起初以為只是吃錯東西致腸胃炎，但吃藥和接受輸液後，病情反而更嚴重。後來他被送入醫院深切治療部，抽血時發現血液樣本竟呈奶白色，經診斷為高血脂症導致的急性重症胰腺炎。結果小東在深切治療部接受治療約兩周，最終保住性命。

小東身高僅1.7米，體重卻達95公斤。早幾年驗出患有高血壓和糖尿病的小東，除長期吃外賣，平日亦只愛「宅」在家中。早前他被送到寧波大學附屬第一醫院，被驗出血脂超標100多倍。小東的血液之所以呈奶白色，原因是他攝取了大量脂肪，經過小腸消化吸收後形成細小的乳糜微粒進入血液。當乳糜微粒累積至一定程度時，血清就由清澈透明的淡黃色液體變成奶白色的黏稠液體，醫學上稱之為「乳糜血」（牛奶血）。

寧波大學附屬第一醫院深切治療部副主任葉繼輝表示，正常情況下，人體內的胰酶在胰腺內處於未被激活的狀態，不會對人體造成損害，但患者一旦出現急性胰腺炎，胰酶被異常激活，就會影響胰腺自身及胰腺周圍的組織、器官。急性胰腺炎會導致機體過度免疫反應，出現全身炎症反應症候群，進而導致內臟損傷、功能衰竭，嚴重可致死亡。小東當時出現急性呼吸窘迫症候群、嚴重呼吸衰竭、腎功能不全、繼發腹腔感染等，情況非常危急。醫護人員透過禁食禁水、通便、血漿置換、血脂吸附、血液過濾、抗感染、輸注抑制胰蛋白酶分解和提高血管活性的藥物等手段，最終救回小東一命。