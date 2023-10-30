兩醫院騙保3.3億人民幣　發放米油拉攏民眾當會員

中國重慶市公安局日前破獲兩家民營醫院涉嫌騙保的案件，共抓獲143人，涉案金額高達3.3億元（人民幣，下同，約3.6億港元）。據了解，兩家醫院定期以發放米、油等作餌，發展醫院會員，實際利用會員的醫保資料詐騙國家醫保基金。

今年2月，重慶警方接到重慶市審計局線索稱，永川臥龍醫院涉嫌通過虛構虛增患者用藥，騙取巨額國家醫療保險基金。經查，由王某投資成立、羅某任院長的臥龍醫院，從2016年開始發展「家庭醫生會員」達9,000多人。王、羅等人要求醫技科室和治療科室醫護人員偽造各類檢測報告、病歷，並將偽造的住院治療費用單據上傳至醫保審核系統，累計報銷醫保基金4.9億元（約5.3億港元），其中涉嫌詐騙醫保基金2.3億元（約2.5億港元）。其後羅某與王某出現分歧，前者獲當地另一民營醫院大康醫院邀請出任院長。自2019年起，羅某等人以同樣手段發展「久安會員」達4,000多人，累計報銷醫保基金2.2億元（約2.4億港元），其中涉嫌詐騙醫保基金1億元（約1.08億港元）。

近期，市公安專案組集結300多名警力，一舉抓獲該案組織策劃者、核心骨幹、財務人員和各層級涉案人員，查封房產80多處，查封車輛7台，查處涉案資金8,300餘萬元（約8,964萬港元）。羅某供稱，醫院組織嚴密、分工明確，為騙取醫保基金非法牟利，醫院內部全流程造假，市場部以硬性指標拉病人找資源，對外宣傳為老年人辦理會員免費體檢，實則為獲取醫保資料後詐騙國家醫保基金。