香山論壇開幕　張又俠：絕不答應兩岸分裂

第10屆北京香山論壇周一（30日）舉行開幕儀式，中共中央軍委副主席張又俠在開幕致詞中談到台灣問題，指台灣是中國核心利益中的核心，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，中國軍隊都絕不答應，絕不手軟。他又強調，願按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，發展中美軍事關係；並希望與各國軍隊以信相交，將繼續深化中俄兩軍戰略合作和戰略協作。

張又俠指出，全世界有良知的人民都在期盼和平、發展、合作、共贏，但個別國家始終抱着你輸我贏的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行築牆設壘的單邊主義，使這個世界充滿戰爭陰霾和人道主義災難。他不點名批評個別國家唯恐天下不亂，蓄意製造動盪，插手地區事務，干涉別國內政，策動顏色革命，手伸向哪裏，哪裏就不得安寧，甚至為一己之私到處埋釘子，人為製造很多地緣矛盾，導致地區局勢複雜難解，不惜挑起代理人戰爭，以收漁翁之利。

他指出，中方倡導要尊重彼此主權和領土完整，尊重彼此核心利益和重大關切，尊重各國人民自主選擇的發展道路和社會制度，重視和照顧各國安全和平合理關切；不能把自己的意志強加於人，不能把自己的利益凌駕於人，不能把自己的安全建立在別人不安全之上，更不能在重大敏感問題上故意挑釁別國。