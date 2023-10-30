兒科門診患者高峰提前出現　醫院人滿為患

今年秋季，不少內地兒科門診經歷接診高峰。肺炎支原體大勢未去，甲流、疱疹性咽峽炎、手足口等多種傳染病已開始有流行趨勢。有兒科醫生表示，現在候診病人每日常規約100至200多人，一個醫生大約要10多小時才能看完，這種情況往年通常出現在12月。

北京中日友好醫院兒科主診醫生李絢近日表示，按照過去兒科門診就診人數變化規律來看，通常從9月逐漸增多，到12月到達頂峰，一放寒假病人數量便減少；來年開學，3到5月又會有一個小高峰，到暑假病人數量再明顯下降，但今年兒科就診高峰似乎提前到來。李絢又稱，近期感染的情況五花八門，簡直是群魔亂舞，今年前來就診的兒童病因種類繁多，不再是單一的病毒或細菌感染。

李絢表示，目前流行的主要是肺炎支原體，同時有孩子感染甲流、疱疹性咽峽炎等多種病毒感染，肺炎鏈球菌、流感嗜血桿菌等細菌感染也較常見。她指出，南方已開始爆發甲流，北方最近也呈現增多趨勢，預計再過1到2個月會出現流行。她表示，兒童肺炎支原體感染的治療方案選擇有限，阿奇霉素仍是常規治療選擇之一，但今年流行的支原體對阿奇霉素耐藥率較高，故會採用四環素類或喹諾酮類非常規藥物。對於合併細菌或病毒感染的患兒，治療方案則更複雜和緊張。