傅瑩批美誤判對華關係　圖將競爭列亞太優先議程

中國外交部前副部長傅瑩周日（29日）在第10屆北京香山論壇舉辦的中外名家對話中，反駁美方嘉賓稱中國發展壯大導致亞太地區前景不確定的觀點。她表示，中國是亞太奇迹的推動力量，美國也從中受益。她強調，美國當前困境非由中國引起，不知美國需多久才意識到其在對華關係上的評估錯誤，以及成為亞太地區的積極貢獻者，而非試圖把競爭放在地區優先議程。

中外名家對話以「中國在維護亞太安全中的作用」為主題，由中外嘉賓參與討論。美國昆西國家事務研究所東亞項目首席主任史文認為，中國發展壯大導致亞太地區前景不確定。傅瑩回應指，其邏輯讓中國人困惑，可能源於數世紀以來在國際上佔主導地位的權力競爭邏輯。她舉例在科學進步等方面，中國落後於美國，但不意味中美不能在追求自身進步的同時也從對方增長中受益。

傅瑩反問，如中國現在是威脅，那麼以後當印度變成更大經濟體時又會如何。她強調，中國通過和平發展而非戰爭或侵略走到今天，不威脅任何人。她又指，美國對失去世界領導地位感焦慮，主因是經濟全球化和世界格局變化，而其自身也犯了太多錯誤，在國內和國際政策上均面臨問題。