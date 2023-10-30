醋夫見陌生漢載妻上班　毀車亮槍恐嚇對方

台灣鄭姓男子懷疑妻子有外遇，上周六（29日）目睹一名男子開車載妻子上班。鄭男一時情緒失控，分別拿棍棒敲打對方車輛，又用槍指嚇對方。警方接獲民眾報案後，2小時內火速將鄭男逮捕歸案。

台中市警局大雅分局上周六上午7時06分接報大雅區學府路有行車糾紛後，立即派警員到場，經查看鄰近路口閉路電視畫面後，鎖定鄭男駕駛車輛攔截圍捕。到同日上午8時53分，警發現涉案車輛並攔查，發現司機為27歲的鄭男，其29歲古姓妻子當時也在車上。警員又發現車上有改裝長槍及毒品，遂依現行犯逮捕鄭男，並通報偵查隊鑑證人員到場採證及查扣物品。

經調查，鄭男在妻子工作地點看到26歲廖男開車載妻子上班，情緒失控下，鄭男拿出棍棒敲打對方車輛，致左方倒後照鏡損毀。之後鄭男返回座駕卻拿改裝長槍指嚇對方，但廖男趁機開車離去。鄭男於是命妻上車談判，並開車駛往清水方向。警方截獲鄭男時，當場在車上搜出改裝長槍1支、安非他命2包及吸食盤1組。全案調查後，將依違反槍炮彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及刑法恐嚇危害安全罪、毀損罪等移送台中地檢署偵辦。