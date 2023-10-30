內地今年迎峰度冬電力保供　局部面臨一定壓力

內地迎峰度冬電力保供總體有保障，但局部面臨壓力。

國家能源局新聞發言人張星周一（30日）在發布會上表示，最新數據顯示迎峰度冬電力保供總體有保障，但局部面臨一定壓力。下半年以來電力需求同比增長加快，上月全社會用電量同比增長9.9%，預計迎峰度冬期間全國最高負荷可能較去年同期增加1.4億千瓦，出現較大幅度增長。

張星表示，當局預計迎峰度冬期間全國電力供應總體有保障，但是西北、華東、西南、南方區域的部分省份電力保供壓力較大，其中雲南存在一定電量缺口，內蒙古自治區西部可能存在一定電力缺口。此外，極端天氣、主要流域來水和部分地區燃料保障亦有一定不確定性。

國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬另在會上表示，可再生能源裝機規模不斷實現新突破，今年前三季度全國可再生能源新增裝機1.72億千瓦，同比增長93%，佔新增裝機的76%。此外，可再生能源發電量穩步提升，全國可再生能源同期發電量達2.07萬億千瓦時，佔全部發電量約31.3%；其中風電光伏發電量破萬億千瓦時，同比增長22.3%，超過同期城鄉居民生活用電量。