男童遭4狗咬傷精神受損　狗主判賠1.1萬人民幣

北京早前有一名10歲男童離家倒垃圾時，遭鄰居飼養的4隻狗咬傷，之後出現遇狗驚恐、夜間睡眠欠佳等症狀，需接受心理治療，其母於是向鄰居提告。北京市司法局近日發布消息指，案經通州區人民法院審理，裁定鄰居須支付男童包含醫療費、精神損害撫慰金等全部損失，並向男童當面賠禮道歉。

案情指，男童小李當日前往樓下丟垃圾，巧遇70歲劉姓鄰居放狗。劉男當時未替狗隻戴上狗繩，狗隻也未辦理狗牌。閉路電視畫面所見，小李多次閃避狗隻，但最終仍被其中一狗追咬受傷，期間劉男未及時制止。事發後小李被診斷右大腿被動物咬傷或造成損傷三級暴露，後續需定期接種狂犬疫苗。小李另經中醫診斷為心虛膽怯症，伴隨應激反應，至今仍在接受心理治療。小李母親原打算與劉男私下解決，但對方態度惡劣，小李母親只好報警，警方亦對劉男行政處罰。小李母親同時提告劉男，要求對方賠償共1萬多元（人民幣，下同，約1.08萬港元）。

通州區人民法院審理後認為，劉男外出放狗時未給狗隻戴上狗繩，導致狗隻咬傷小李，作為狗隻飼養人，裁定劉男應支付小李一方主張的醫療費、誤工費、交通費、心理治療費、財產損失共5,000多元（約5,400港元）。法院認為，小李確因被狗咬遭受嚴重的精神損害和心理痛苦，因此裁定劉男另須支付6,000元（約6,500港元）精神損害撫恤金。