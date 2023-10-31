鄉村小學招生不足10人　教育成本過高決定停辦

安徽省宿松縣河塌鄉油鋪小學是一所始建於1953年的公辦學校，隨着社會發展，時代變遷，城鎮化建設日新月異，農村人口逐年回落，今年下半年該校招生不足10人。由於學生數目較少，教育成本過高，該校上月決定停辦。目前學校產權在教育主管部門，將在一年後移交河塌鄉人民政府。

內媒周日（29日）報道，河塌鄉位於宿松縣城東北部，根據官方今年7月發布的統計，油鋪小學有37名學生和6名教師。油鋪村村民2003年秋天集資建成現在的教學樓，佔地面積2,500平方米；2012年由該校學子捐款硬化院內地坪；為推進均衡教育，國家2017年為該校建成3層綜合樓、60米跑道和籃球場，佔地面積為3,152平方米。當地規模較大的河塌鄉中心小學，則有524名學生和33名教師，惟其餘多所村小學學生也不足50人。據官方統計，2020年河塌鄉有8,751戶，人口約3.3萬人，當年327人出生，119人死亡。

報道稱，河塌鄉人民政府擬在原油鋪小學設立衞生室，已上報縣衞健委和教育主管部門。相關部門進行多次調研，將於近期開始改造。至於有村民提出將該小學改建為老年活動中心、老年食堂等，則有待進一步規劃。