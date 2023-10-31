中法戰略對話舉行　同意攜手應對全球性挑戰

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅周一（30日）在北京跟法國總統外事顧問博納舉行第24次中法戰略對話。雙方就中法、中歐關係及國際地區問題進行了友好深入的交流，一致同意發揮好戰略對話重要作用，推動兩國關係保持高水平發展，攜手應對全球性挑戰。

王毅表示，當今國際形勢變亂交織，挑戰層出不窮。在兩國元首戰略引領下，中法關係穩健前行，為不確定的世界提供了寶貴的穩定性。站在時代的十字路口，中法作為獨立自主大國，應當承擔起自身責任，以兩國元首共識為根本引領，堅持相互尊重、合作共贏、交流互鑑，構建穩定、互惠、開拓、向上的中法全面戰略夥伴關係，以中法關係的積極向上引領中歐關係行穩致遠，共同推進國際社會的團結進步。

博納表示，法中在兩國元首引領下建立全面和具有全球意義的戰略夥伴關係，為世界和平穩定做出了貢獻。法方重視發展對華關係，重視中國在世界上的地位作用，對中國經濟有信心，無意限制中國發展。2024年法中建交60周年是兩國關係鞏固和再出發的重要契機。法方願同中方共同規劃好慶祝活動，深化各領域合作，加強人文交流，增進相互了解，為兩國人民帶來更多福祉。

雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中歐是夥伴，不是對手，雙方共同利益遠大於分歧。中方視歐方為多極化世界中的獨立和重要一極，雙方關係有着內在邏輯和強勁動力，希望歐方以更加務實理性態度開展對華合作，避免外來干擾，確保相互開放，推動雙方關係穩定發展。博納表示，法方致力於推進歐中合作，歐中可就國際熱點問題加強協調，向世界展示雙方能夠共同發揮重要作用。