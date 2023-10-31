女子遭舊同學滋擾後遇害　辦案警徇私家屬索賠

湖南省雙峰男子周某3年前斬傷舊同學彭女士未被處罰，8個月後竟再開車撞死彭女士及其兒子，死者家屬起訴雙峰縣公安局違法提出索償。漣源市人民法院一審判決公安局賠償家屬各項損失合共82萬元（人民幣，下同，約87.6萬港元）。家屬不服上訴。

內媒周日（29日）報道，2017年周某懷疑彭女士在舊同學聚會時對他錄影，影響其聲譽。周某之後懷恨在心，多番騷擾彭女士，並於2020年2月潛入其住所，斬傷彭女士及其堂弟等3人。惟當時處理案件的雙峰縣公安局很快便釋放周某，未作出任何處罰，並拒絕彭某要將周某拘押的請求。同年8月，彭女士騎電單載兒子及外甥女外出時，遭周某駕車撞飛後，導致彭女士（死時39歲）與兒子（死時14歲）死亡，其外甥女受傷。翌年，婁底中級人民法院以故意殺人罪判周某死刑及賠償彭女士家屬12多萬元（約12.8萬港元）。今年7月，周某被槍決。

彭女士死後，家屬向相關部門投訴2020年周某入屋傷人時，雙峰市公安局辦案人員未即時採取強制措施，導致彭女士與兒子遇害。2021年，雙峰市公安局4名警員因徇私枉法、濫權被調查，案件經審理，4人也被判刑。2021年6月，家屬向雙峰縣公安局提出國家賠償申請，索償彭某母子死亡賠償金、喪葬費、精神損失撫慰金、及外甥後續治療費合共596多萬元（約637萬港元）。漣源市人民法院一審認為，雙峰縣公安局未依法及時履行職責的行為違法，惟案件損後果是周某的犯罪行為直接所致，因此應當綜合考慮該公安局不履行法定職責的行為在損害發生過程和結果中所起的作用等因素酌情確定。