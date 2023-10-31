駐留太空逾5月　神舟十六號3航天員着陸內蒙古

景海鹏首先出艙，稱到中國太空站出差感覺很好。

神舟十六號3名航天員景海鵬、朱楊柱、桂海潮，在太空駐留5個多月，完成全部既定任務後，於周二（31日）上午8時12分乘搭神舟十六號載人飛船返回艙，在內蒙古東風着陸場成功着陸。景海鵬、朱楊柱、桂海潮先後順利出艙，景海鹏表示，這次太空出差感覺很爽。

當日早上7時，神舟十六號搜救隊伍、東風着陸場已準備完畢，25分鐘後飛船返回制動開始，3名航天員在返回艙內表示「飛船正常、身體狀況良好」。神舟十六號載人飛船推進艙隨後與返回艙成功分離，返回艙進入大氣層，數分鐘後離開「黑障區」。北京航天飛行控制中心於上午8時11分報告第4次落點預報後，搜救隊確認航天員落點準確位置。一分鐘後返回艙在東風着陸場成功着陸，艙門打開，航天員着陸姿勢較偏側。

景海鵬出艙後揮手致意，稱此時此刻非常激動，終於回家了，這次到中國太空站出差感覺很好，讚兩位好搭檔的表現精彩，留駐期間做到「開心生活、高效工作」。朱楊柱出艙後表示，回家感覺真好，會繼續堅持初心，爭取早日重返天空，形容中國太空站永遠值得期待。桂海潮對能完成任務回到地球感到幸福，留駐太空站期間每天都過得充實美妙，期待再到太空站出差，探索更多科學奧妙。