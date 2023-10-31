國安部發現數百非法氣象探測點　向境外傳輸數據

國家安全部周二（31日）在微信公眾號表示，今年在全國20多個省份，發現數百個非法涉外氣象探測站點，實時向境外傳輸氣象數據，對國家安全造成風險隱患。

國家安全機關聯合氣象、保密等部門開展涉外氣象探測專項治理，調查境外氣象設備代理商逾10間，檢查涉外氣象站點逾3,000個。非法涉外氣象探測站點，有的探測計劃受境外政府直接資助。部分觀測點設立在軍事單位、軍工企業等敏感場所周邊，進行海拔核准和GPS定位；部分布設在主要糧食產區，關聯分析農作物生長和糧食產量；部分更長時間、高頻次、多點位即時傳輸至外國官方氣象機構，服務於外國國土安全和氣象監測。

相關設備體積小、方便安裝、不易發現，可自動採集並即時網絡傳輸。相關涉外氣象探測活動，未向中國氣象主管機構申請涉外氣象探測行政許可，未匯交氣象資料，向境外傳輸氣象資料前未經審批，則屬於違反相關規定。國家安全機關等部門將對相關非法活動進行查處，及時阻斷氣象資料出境的違法行為。違者將被責令停止違法行為、限期改正，給予警告或罰款；構成犯罪的，依法追究刑事責任。