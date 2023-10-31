香山論壇閉幕　華外長助理反對煽動分裂對抗

第十屆北京香山論壇周二（31日）閉幕，論壇共舉行30多場會議，與會代表對「共同安全持久和平」的主題進行對話交流，凝聚共識。中國外交部部長助理農融當日發表專題演講時表示，反對以意識形態劃線搞小圈子，煽動分裂對抗。

農融指中方將適時舉辦以全球安全倡議為主題的高級別活動，同各方加強理念交流，深化政策溝通，進一步凝聚國際社會合作，因應挑戰，維持共同安全的共識。農融續稱，在巴以衝突問題上，中方將繼續積極推動相關方面盡快停火止戰避免人道災難，推動巴勒斯坦問題重回「兩國方案」正確軌道得到全面公正持久解決。在烏克蘭危機上，中方將堅持勸和促談正確方向，呼籲各方推動停火降溫，為重啟談判創造條件，爭取和平。

中國國防部新聞發言人吳謙周一（30日）在論壇現場，與美國國防部副部長辦公室幫辦中國事務高級主任卡萊斯簡短寒暄。吳謙認為溝通不僅僅是為了溝通而溝通，溝通要有實質的內容，美方應採取實際行動，為兩軍溝通交流營造有利氛圍。吳謙強調，安全不應只有少數國家安全，而且安全也不應只追求短期安全。中方在全球安全倡議中提出的共同、全面、合作、永續的安全觀，是解決當前問題的有效途徑和根本方法。