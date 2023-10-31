微信抖音快手公布　開始自媒體實名制

內地日前傳出全網自媒體實行前台實名制後，微信周二（31日）發公告稱，會分批次分階段引導粉絲量50萬以上自媒體帳號對外展示實名訊息，首先引導對象是100萬「粉絲」以上自媒體帳號，藉此增強有關帳號可信度。

公告稱，擁有100萬粉絲以上的自媒體帳號在用戶確認同意展示後，若帳號註冊主體為個人類型將顯示註冊人真實姓名，而機構類帳號則會顯示企業、機構名稱，相關實名訊息可在帳號資料頁查看。相反，擁有100萬粉絲以上，且未對外展示實名訊息自媒體帳號，其流量、收益等將受限制。

抖音同日亦公布，粉絲數量達到50萬且發布涉及時政、社會、金融、教育、醫療衞生、司法等內容自媒體帳號，需授權平台在帳號主頁展示通過認證實名訊息。實名訊息應為帳號認證真實姓名或企業名稱，應與提交身份證件、營業執照等訊息一致。平台獲得授權後將在帳號主頁展示通過認證的實名訊息。

另一社交平台快手亦稱，涉國內外新聞、社會熱點和醫療、司法等專業領域，只要「粉絲」數量達到50萬以上「自媒體」帳號，將分批次、分階段收到相關通知，可根據通知提示進行操作，徵詢同意後在個人帳號資料頁展示實名訊息。首批將針對粉絲量100萬以上的相關領域自媒體帳號發送通知，主要分享個人日常生活帳號不在前台實名範圍。