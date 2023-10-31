樓盤開發商以品牌店招徠　買家斥從未開張

內地微信公眾號「跳海大院」周一（30日）發布文章，指疑有樓盤開發商以麥當勞等大品牌進駐區內作招徠，另有樓盤商業街的店舖掛上山寨品牌，將原品牌名改換字母，營造有國際品牌進駐的效果。有網民曾發文稱，買房前發現區內店舖掛有多個品牌的招牌，但兩年過去一間都無開。

文章指，廣東廣州市有網民發文抱怨，指在高速公路開車途中，因看見遠處有「麥當勞」招牌，專程改道多駕駛7、8公里路，前往「麥當勞」進餐。詎料當車停在大門前，發現「麥當勞」身處一個未完工屋苑的商業街內，店面裝修式樣、招牌形狀雖然和麥當勞一模一樣，但英文店名的字母則稍有不同。此處亦並非麥當勞，店內空空如也。網民批評，假「麥當勞」根本是開發商為了吸引賣家的手法。

另有樓盤山寨商業街上，建築大門前貼有「店舖招商」的廣告，招牌位置則貼有多間品牌食店和奢侈品店的招牌，惟品牌英文名則稍有改動。網傳照片顯示，星巴克的「Starbucks」被改成「STARBUOKS」等；另有便利店7-11的大門上貼有貨架和貨物的照片。有網民從遠處看到招牌就信以為真，但到場後才發現受騙。