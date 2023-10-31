付百萬人民幣健身　女子要求退款需扣手續費

上海市閔行區一名女子早前在連鎖健身店辦理健身卡，並充值100萬元（人民幣‧下同，約107萬港元），她後來因教練離職要求退款，卻獲悉需扣除13萬元（約13.9萬港元）手續費。舒適堡總部周一（30日）表示，目前方案是12個月分期還款，如果消費者不同意就無能為力。

周女士2018年在蓮花國際廣場舒適堡辦理健身卡，當時她為教練充業績而購買巨額課程。教練其後離職，周女士要求退回剩餘43萬多元（約45.9萬港元），惟要求扣除30%手續費。蓮花國際廣場舒適堡售後主管曾在上月26日表示，周女士的退款申請已按流程發送電郵給公司，要兩周左右答覆。不詔，周女士反覆催促，到了約定時間仍未有答覆。舒適堡總部市場部回應指，要向香港總部提出申請，還有流程要走。

為了早日拿到退款，周女士同意舒適堡分期歸還，並扣除5%的手續費。如果她不同意，便可能要對簿公堂。周女士認為，她在舒適堡場地接受私人教練服務，教練也是舒適堡的員工，所安排的課程具有一對一授課、充分信賴教練專業素質和服務水平的特殊屬性，既然教練從舒適堡離職無法繼續授課，主張合約目的無法實現，舒適堡無權扣除手續費。