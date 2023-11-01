女毒販藉懷孕避罰終入獄　兩未成年子女跨省安置

山東省青島市一名女子因販毒罪成判囚16年，卻不斷懷孕生子，憑藉成為未成年子女的唯一撫養人逃避刑罰，且在懷孕及哺乳期間如常吸毒。青島市即墨區檢察院引導民政部門，解決女子兩名未成年子女的跨省安置問題，並把她成功收監。

案情指，冉某於2009年由重慶來到青島，於2014年至2020年期間多次因吸毒及販毒判囚。她在2012年至2021年間先後生下4名孩子，第5胎則不幸流產。每個孩子的生父都不一樣，第2及第3個孩子由他們的生父照顧，大女兒顏顏及小兒子天天則由冉某撫養。冉某吸毒後與家人決裂，雙方已10多年沒有聯繫。冉某的父親沒有經濟收入及難以自理生活，她的弟弟長年在外打工，兩人均不願撫養兩個孩子。而且，兩個孩子的親屬也沒有能力撫養姐弟倆。

即墨區檢察院在青島市檢察院的支持與指導下，決議由即墨區民政局逐級匯報孩子安置問題。最終，民政部指定由重慶市兒童福利機構領養，並為無戶籍的天天在重慶落戶。冉某於8月收監後，兩個孩子臨時安置在派出所，並在9月8日送到指定兒童福利機構。辦案檢察官將孩子的狀況及時告知冉某，勸誡她安心接受改造。