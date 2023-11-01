警方破跑分洗錢集團　拘24人查獲3億人民幣

湖北省武漢市公安局江岸區分局周二（10月31日）公布，近日搗破一個流竄作案的大型「跑分」洗錢集團，以涉掩飾、隱瞞犯罪所得或幫助信息網絡犯罪活動罪，拘捕24名疑犯，查出25個省市逾2,000宗相關案件，查獲涉案資金3億元（人民幣，下同（約3.28億港元）。

武漢警方今年8月接報，一張涉詐銀行卡在武漢一間黃金首飾店的POS機刷卡消費4.9萬元（約5.32萬港元）。警方核查發現，該店並無實體鋪，其名下的POS收銀機每天碌卡資金流水卻高達百多萬元。卡主樓男被捕後供稱，自己只是「卡農」（為洗錢集團收購銀行卡），每張卡可售給集團可獲幾千元酬勞。

警方排查向樓男出售銀行卡的人，抓獲集團一個「跑分車隊」的5名疑犯，他們8月受集團指使到武漢協助境外電網詐騙集團洗白、轉移涉案資金。專班民警其後在一輛行駛的商務車抓獲正「跑分」的集團頭目等7名疑犯，查獲38部POS機，30多張涉案銀行卡及4萬元（約4.34萬港元）現金。警方專班透過贓物調查一個月，梳理出逾500個涉案帳戶、3萬多條交易明細，發現集團組織卡主在武漢小額取現，歸攏大量資金至河南、貴州等地大額取現，在5省13地抓獲疑犯。