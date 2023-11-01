深圳推人才新政重啟落戶補貼　港澳台青年受惠

內媒周三（1日）報道，廣東省深圳市委人才工作領導小組近日印發《關於實施更加積極更加開放更加有效的人才政策 促進人才高質量發展的意見》，當中提到對新引進入戶35歲以下的博士畢業生、境內外知名高校碩士及本科畢業生，分別給予相應生活補貼；各區可結合重點領域和產業發展需要擴增補貼覆蓋範圍；符合條件的外籍和港澳台青年可同等享受補貼。

該意見提出，營造有利於科技型中小微企業成長的良好環境，圍繞特定產業領域突出市場需求導向，分類分檔確定高端緊缺崗位清單，對企業聘用清單內人才給予補貼。主要內容包括實施頂尖人才匯聚項目、企業人才匯聚項目、創業人才匯聚項目、創業人才匯聚項目以及青年人才匯聚項目，並構建海外引才支持體系，優化海外人才尋聘機制，打造關鍵領域人才「蓄水池」，強化特聘崗位獎勵支持。

意見亦提出加快建設戰略人才力量，加強人才培養國際交流合作，完善重點領域高層次人才培養支持，實施人才素質提升項目；同時打造開放共享的全球用才新模式，充分利用境內外智力資源，實施「圓夢鵬城」等項目。此外，建立境內外高層次人才直認制，推出「事業無憂」拓展人才創新創業支持舉措，「往來無憂」提升人才出入境便利化水平，「安居無憂」構建人才住房多元化保障體系，以及「生活無憂」打造教育養老醫療配套宜居環境。