郭台銘今交連署書　國民黨前高層涉助賄選遭羈押

台灣鴻海集團始創人、無黨籍總統參選人郭台銘及副手賴佩霞，定於周三（11月1日）下午2時前往台北市選委會，遞交連署書。惟近日爆出多宗連署賄選案，曾為郭台銘站台而遭國民黨停權兩年的前中常委范成連遭羈押。對於鴻海旗下富士康遭大陸查稅，陸委會主委邱太三周二（10月31日）認為，陸方是企圖阻止郭台銘參選。

新竹地檢署周一（10月30日）指揮刑事局搜索、拘提范成連到案，訊後依《總統副總統選舉罷免法》連署行賄罪聲押禁見獲准。台媒引述地方人士指，范過去在大陸經商因而與郭結識，此次更是郭在新竹的連署幕後操盤手。台北地檢署周三亦宣布，查獲兩宗郭台銘連署賄選案，查出統促黨副主席李宗奎、台北市的士工會理事長唐文龍等10多人付錢收購連署書，涉連署行賄罪嫌疑重大，分別遭諭令交保或限制住居。

邱太三周二晚接受專訪時談及大陸對富士康查稅一事，認為如只是一般性查稅或調查，應由經濟學者來談，今次卻有廈門大學政治學者出來評論，各種迹象顯示陸方就是想阻止郭台銘參選。他批評，大陸循各種渠道向台商施壓，雖然部分人不得不低頭，但已引起台商普遍反感，結果亦證明這一招沒效。另對於民眾黨不分區立委擬列陸籍配偶徐春鶯，他指出對方一旦勝選，必須放棄大陸籍才能擔任立委；對於有傳徐曾任中共幹部，他認為如屬實對方更不適合參選，相關單位會作確認。