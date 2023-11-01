遊戲公司始創人遭100多份毒藥殺害　同事列被告

內地遊戲公司遊族網絡始創人林奇於2020年底遭落毒身亡，終年僅39歲，據報犯人從國外購入100多份慢性毒藥，採用持續投毒的方式下手。該案周二（10月31日）在上海開庭，遊族網絡前首席風控官及執行董事許垚被列為被告，案由為故意殺人罪。

上海市第一中級人民法院開庭公告顯示，該案原告為趙驥龍和趙宇堯，二人均曾為遊族公司高層。上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴，被告許垚及辯護人、被害人的訴訟代理人、鑑定人、有專門知識的人到庭參加訴訟，庭審於周二晚10時15分結束。庭審中，法庭圍繞起訴指控的犯罪事實進行調查，聽取控辯雙方的意見及被告人的最後陳述，約50人到庭旁聽。

林奇於2020年12月16日因毒發不適被送院治療，公司一度稱其情況好轉，惟同月25日不治身亡。此前報道指，投毒犯人作案極狠毒，林奇體內驗出多種毒藥，搶救多日才識別出不同毒藥種類，錯過了最佳治療期。許垚年薪曾高達2,000萬元人民幣（約2,140萬港元），疑因職位調整而對林奇產生不滿，雖然警方當時迅速控制許垚，但他並未及時交代準確的毒藥類型和名稱。