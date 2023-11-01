新疆自貿試驗區成立　強調加強風險防控

內地周二（10月31日）公布，國務院近日印發《中國（新疆）自由貿易試驗區總體方案》，致力將新疆自貿試驗區打造成促進中西部地區高質量發展的示範樣辦，並強調要切實加強風險防控體系建設，維護國家安全和社會安全。新疆自貿試驗區周三（11月1日）掛牌成立，成為中國第22個自貿試驗區，也是在西北沿邊地區設立的首個自貿試驗區。

該方案指出，要完整、準確、全面貫徹新時代黨的治疆方略，構建新疆融入國內國際雙循環的重要樞紐，服務「一帶一路」核心區建設，助力創建亞歐黃金通道和中國向西開放的橋頭堡，為共建中國-中亞命運共同體作貢獻。方案賦予新疆自貿試驗區更大改革自主權，深入開展差別化探索，培育壯大新疆特色優勢產業，明確了打造一流營商環境、提升貿易便利化水平、做大做強傳統優勢產業、強化與周邊國家經貿合作等25個方面的具體舉措，將當地建成高標準高質量自由貿易園區。方案強調，新疆自貿試驗區建設過程中要牢固樹立總體國家安全觀，強化底線思維和風險意識。

商務部有關負責人周三表示，將支持新疆自貿試驗區吸引匯聚國內外資源要素，重點圍繞促進投資便利化、增強金融服務功能、推動數碼經濟發展和加強人才服務保障等方面開展探索。