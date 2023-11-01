內地第40次南極考察啟航　將建新科考站

內地自然資源部與上海市人民政府周三（1日）在上海中國極地考察國內基地碼頭，共同舉辦中國第40次南極考察啟航活動，科考船雪龍號、雪龍2號和輪貨船天惠號參與其中。今次任務將重點開展3項工作，包括建設新的科考站，圍繞氣候變化對南極生態系統的影響與反饋開展調查，以及積極開展國際合作，歷時5個多月，考察隊將於明年4月返回。

考察隊由來自國內80多個單位的逾460人組成，首次由3艘船保障，其中雪龍號和雪龍2號從上海出發，主要執行科學考察、人員運送和後勤補給任務；天惠號則從江蘇張家港出發，負責新科考站建設物資運送任務。雪龍號和雪龍2號將分別在多個海域開展生物生態、水體環境、沉積環境、大氣環境及污染物分布綜合調查監測，並深入研究南極在全球氣候變化中的作用。

此行亦將在東南極羅斯海沿岸區域，建設中國第5個南極考察站，也是首個面向太平洋扇區的考察站，開展多圈層、多學科的觀監測和科研工作，建成後料可接待80名度夏考察人員和30名越冬考察人員。此外，考察隊將開展與挪威、澳洲等多國合作的恩德比地航空調查任務，並與英、美、俄等國開展後勤保障方面的國際合作。