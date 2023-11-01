年輕人萬聖節變裝上街　不少反映時弊涉敏感議題

過往幾年新冠疫情期間，很多西方節慶在內地都受到限制。周二（10月31日）是疫情過後第一個萬聖節，上海街頭特別熱鬧，大批年輕人悉心打扮上街，其中不少反映時弊，也有不少涉敏感話題。內地官媒前總編輯胡錫進認為，社會確實需要多一些包容，在不涉政治的領域多給大家，尤其是年輕人一些無拘無束的空間。

早在萬聖節前幾天，上海街頭cosplay（角色扮演）的話題已登上熱搜。周二下班後，不少人紛紛湧往巨鹿路等人流聚集地區，警方為安全起見，在現場實施「人員只出不進」的管控措施。從內地及外國社交網上流傳的影片和照片所見，當晚市民變裝的對象包羅萬有，穿梭古今中外。其中有人扮成漫畫英雄蝙蝠俠走在警員前方，也一頭亂髮的美國前總統特朗普，甚至中國直播網紅李佳琦、歌手那英等。另有內媒報道，現場一名女子因扮成男性生殖器被警員帶走。

眾多裝扮主題當中，不乏涉及內地敏感政治議題。其中有人全身穿戴白色防護衣和面罩，扮成疫情期間穿梭大街小巷執行防疫任務的「大白」，手拿棉花棒到處替途人做「檢測」。有網民擔心民眾變裝模仿的行為恐構造侵權，湖南聯合創業律師事務所管委會委員、副主任劉研律師表示，cosplay明星真人、影視角色等行為如非直接複製使用他人肖像，該行為不違法；但如扮演角色時作出歌唱等表演行為帶有商業性，則可能涉及侵權。劉又稱，如將他人照片貼在自己臉上進行活動，可能侵犯他人肖像權；若在此情況下進行針對肖像者的低俗表演或諷刺性表演，更可能觸犯侵犯名譽權。