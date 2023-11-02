徵文比賽主辦方編輯一人奪12獎　官稱結果無效

河南省南陽市方城縣文學藝術界聯合會（文聯）主辦的文學藝術有獎徵文活動，有網民發現獲獎名單當中，不但有12篇得獎文章的作者竟為同一人，而且作者更是該會出版刊物的主編，有網民因此質疑事件是「運動員當裁判」。對此，該會周二（10月31日）通報稱，初步調查發現評選環節存在問題，結果無效，調查處理情況將適時予以發布。

網傳截圖顯示，方城縣文聯微信公眾號「裕州心聲」於上月26日發布的《「清風方城」文學藝術作品有獎徵文獲獎名單揭曉》顯示，該活動由方城縣紀監委、方城縣文聯聯合主辦，各相關協會和文聯《裕州心聲》編輯部承辦。截至6月30日截稿，共收到49篇文藝作品，並選出23篇獲獎作品。名單顯示，其中12篇獲獎作品作者均為「喬某笠」，與承辦本次活動的《裕州心聲》編輯部主編名字剛好相同。到周一（10月30日），該貼文已從微信公眾號刪除。

內媒又發現，在獲獎作品當中，有18篇文章的作者名字均為該編輯部成員相同，包括總編郭某栓、副總編熊某祥、副主編李某雁等。郭某栓至今未正面回應，以「正在開會」為由拒絕通話。內媒記者其後向對方提出採訪要求，卻未獲回覆。記者又聯絡到方城縣文聯相關負責人，對方指此是初評結果，未經主辦方同意就發到網上，目前正在處理。對得獎名單引起質疑，該負責人稱肯定不合適，這是不正常的現象，稍後將安排專家重新評審。