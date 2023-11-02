北京污染情況改善　料明起空氣質素轉好

北京市周一至周四（10月30日至11月2日）啟動空氣重污染橙色預警，相關部門抓緊落實應急減排措施，最大限度減緩污染積累。市生態環境局周四表示，周二（10月31日）日間北京空氣質量保持輕度污染，比預報情況略好，「削峰降速」效果初步顯現。市生態環境監測中心預測，周五（11月3日）凌晨受高壓系統影響，擴散條件改善，市內污染過程結束，空氣質素將轉好。

為應對本輪污染過程，北京市啟動監測、監管、監察聯動污染過程應對每日調度模式，利用大數據科技手段檢查應急減排措施落實情況。市生態環境局公布，周二共下發104條疑似未按要求停工、渣土車未停止行駛、重型柴油車排放超標等問題線索，協助各區高效精準應對和有效減排。該市同日共發現96項工程施工現場存在揚塵管控措施不到位、違規進行土石方作業等問題，執法檢查人員要求相關單位現場整改。

當局指，空氣重污染橙色預警期間，檢查發現243個固定源涉氣環境問題，以及294個重型車和非道路移動機械問題，其中移送公安處罰197輛次。當局另監督抽查發現86個揚塵點位問題，規範工地63宗，立案查處施工現場類違法問題2宗，規範渣土車輛9宗。