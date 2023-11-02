藍白整合無共識　傳侯友宜定明天最後談判限期

外界關注台灣在野政黨整合角逐來年總統選舉的進展，國民黨主席朱立倫、該黨總統參選人侯友宜，以及民眾黨主席兼總統參選人柯文哲周二（10月31日）晚上密會，兩黨仍無共識，主要是總統人選的產生方式。柯文哲會面後曾稱，國民黨應提出明確方案，否則沒有再見面的必要。據報侯友宜也放話，周五（11月3日）就是最後談判期限，過了就甚麼都不用再談。

據報，朱立倫原定在周五舉行三方會談，但因侯友宜已訂下談判最後期限，因此在周二晚急約侯、柯二人私下商議，希望能先取得部分共識。但三人會談53分鐘後，仍是各持己見。柯文哲周四（11月2日）透露，侯友宜不接受全民調，他則不接受開放式初選。柯當晚再在Facebook發文，強調對「在野整合」唯一的要求，就是公平、公正、公開的比賽規則，在選票上誰正誰副，他都接受。

周四被問到會談內容時，侯友宜表示面對政黨協商，三人都希望能拿出新方式，不要再堅持舊方式，兩黨主席都要去思考如何用新方式共同往前推進，才是解決問題的關鍵，期待彼此多一點善意、開放及互相體諒，讓藍白合作能夠順利。朱立倫同日表示，會持續堆疊善意，降低彼此疑慮；強調要提出的應該是「政黨協商方法」而非「比賽方法」，先前侯、柯雙方提出的民調與初選方案都已過去，現在應提出協商方法。