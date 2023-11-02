男童失足墮化糞池　父親與祖父心急救人雙亡

寧夏回族自治區靈武市日前有一名男童失足墮入化糞池，兩名成人見狀跳下去救人。事發地街道辦周二（10月31日）通報，公安及消防接報後趕赴現場救起各人並送醫，男童正在救治，兩名成人卻已身亡。據報救人者分別是男童的祖父和父親。

事發於周一（10月30日），有網民爆料稱，涉事6歲男童不慎掉進小區化糞池，兩名大人相繼跳下去施救。網傳畫面顯示，現場被警方圍封，多名居民圍觀。身穿醫護制服的工作人員把傷者抬上救護車後離開，在場有疑似家屬悲痛大哭。小區業主劉女士周二對內媒表示，男童掉進化糞池後，其祖父和父親先後下去把男童抓起來，並由在場各人接力救回地面。其後救援人員趕到，約半小時後救起男童的祖父和父親，惟兩人已無生命體徵。

小區物業經理李先生表示，事發地是一塊大草坪，草坪下方是化糞池，化糞池有蓋。由於小區的閉路電視鏡頭只能拍到道路，拍不到草坪，所以不清楚男童是怎樣掉下去。據附近商戶張女士所知，化糞池的井口跟街井大小相若，但化糞池內部空間較大，底部較深，男童祖父和父親救人時，3米長的梯子送到化糞池都不到底。靈武市城區街道辦事處稱，事故具體原因正在調查中。