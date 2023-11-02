武校落毒7死案開庭審理　兩被告各執一詞

安徽26年前發生的武術學校投毒案，導致130人劇毒急性鼠藥中毒，當中7人死亡，涉嫌投毒的付某階和朱某林最終落網。馬鞍山中級法院周三（1日）開庭審理，惟兩名被告各執一詞。遇害者家屬提出刑事附帶民事起訴，要求兩人支付死亡賠償金、精神撫慰金、喪葬費等賠償，共計約765萬元（人民幣，下同，約828萬港元），法院將擇期宣判。

案情指，和縣南北少林武術學校於1996年前拆分成兩間武校，其中朱某林所開武校經營慘淡，於1997年與另一武校散打教練付某階合謀報復，在學生用餐的鹹豆角內下老鼠藥。公訴方認為，付某階和朱某林在案中起共同作用，屬共同犯罪，應共同對多人死亡的嚴重後果承擔責任。被害人家屬的代理人表示，公訴機關出示的證據可證實二人是合謀，希望認定他們共同投毒，請求法庭嚴懲。

付某階在庭上對犯行表示後悔，供稱朱某林當年曾答應提供5萬元（約5.4萬港元），自己原計劃用這筆錢治病。朱則稱，與付商量的意思只是針對事發武校校長彭某某報復，還曾拒絕過付關於投毒的提議，他並不想買兇投毒，在潛逃期間也沒再犯罪。對於受害者家屬提出的民事訴訟賠償，付稱自己沒能力賠償，朱則表示願意賠償。