官媒發布李克強生平　形容其逝世是國家重大損失

已故國務院前總理李克強的遺體周四（2日）在北京八寶山火化，官媒同日發布他的生平及照片。當中提到李克強是安徽定遠人，1955年7月3日生於安徽合肥，1973年12月加入中國共產主義青年團，從青少年時代刻苦學習，追求進步。文中形容其一生是全心全意為人民服務的一生，其逝世是黨和國家的重大損失。

官媒發布的李克強生平中指出，他1998年6月起歷任河南省委副書記、省長，遼寧省委書記、省人大常委會主任等職務，2007年10月當選中央政治局委員、常委，2013年3月被任命為國務院總理。面對錯綜複雜的國內外形勢，他堅持穩中求進工作總基調，保持戰略定力，着力完善宏觀調控，大力發展新興產業，引導金融支持實體經濟，堅持對外開放的基本國策。他又推動依法全面履行政府職能，落實中央八項規定精神，堅持「約法三章」，努力建設人民滿意的法治政府、創新政府、廉潔政府和服務型政府。

擔任國務院總理後，李克強也先後兼任國務院振興東北地區等老工業基地領導小組組長、國務院西部地區開發領導小組組長等，在科技、教育、生態環保和東北全面振興、西部大開發等領域傾注心血。新冠疫情發生後，他擔任中央應對疫情工作領導小組組長，強化醫療資源和物資保障，全力救治患者，因時因勢優化調整防治政策措施，及時有效促進復工復產。文中指出，李克強堅持從中國國情出發，堅持和完善社會主義基本經濟制度，持續推動經濟體制改革，堅持社會主義市場經濟改革方向，處理好政府和市場的關係。