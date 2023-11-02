華女在美釀1死車禍後逃回國　照分享生活動態

中國籍26歲女子葉某今年9月30日在美國華盛頓州駕駛期間發生車禍，導致男乘客劉某某死亡，她事後返回中國，當地法庭其後發出逮捕令。內媒周三（1日）引述權威渠道消息指，葉某戶口在遼寧省大連市，確已回到中國境內，但目前人不在大連。律師指出，雖然美國現無法對葉某進行審判，但中國有屬人管轄權，可由國內警方立案偵查及國內法院審判。

美國警方近日確定，葉某於上月6日離開醫院，同月9日被人開車送至加拿大溫哥華，翌日上午乘飛機返回中國，而逮捕令當晚才進入系統。死者劉某某的好友張寧也在西雅圖工作，曾與葉某見過幾面。張寧表示，案發前一晚有朋友邀約劉某某一起聚會打牌，他答應並聲稱會帶葉某一同前往，但二人最終未有出現，甚至數天沒露面，後來到劉某某上班的公司詢問，才得知他幾天前遇車禍身亡。

此前，張寧等人多次向葉某詢問劉某某的情況，對方均稱劉「沒事」、「是安全的」，一直隱瞞死訊。張寧又稱，案發後葉某持續在社交平台分享生活動態，當時看到其生活動態，覺得不像出了事。劉某某另一在美好友李樺（化名）則指，葉某是西雅圖蘋果公司的程式員，事發後並未離職，系統顯示她在中國時區上線，更曾在社交平台分享她喝下午茶的照片，不過很快已刪圖及注銷帳號。