內地多地破11月最高溫後　兩股冷空氣來襲

雖然已到秋天，但江蘇、安徽等多地仍非常熱，甚至打破11月歷史最高氣溫紀錄。其中安徽阜陽市氣象局周三（1日）公布，潁上縣的氣溫升至30.7℃，突破其1959年建站以來同期紀錄，為64年來同期最熱。北京市氣象局另公布，該市今年10月下旬平均氣溫達14.5℃，為1961年以來最熱。

安徽合肥周三公布，市區、肥東、肥西、長豐當日最高氣溫在30℃上下，均創1961年有紀錄以來11月上旬最高氣溫歷史新高。江蘇海安、如皋、如東等地同日最高氣溫接近30℃，亦打破11月歷史最高氣溫。但暖熱的格局即將被打破，中央氣象台預測周三至周五（3日），冷空氣將自西向東影響北方大部地區，多地將先後降溫4℃至8℃；周六至下周一（4至6日）再有新一股冷空氣，自北向南影響中東部大部地區，華北、東北等地區將下雪。

中央氣象台首席預報員符嬌蘭表示，截至周三共有53個國家級氣象站，打破10月下旬最高氣溫歷史極值，河北省邯鄲市日最高氣溫達31.7℃。北京市觀象台則指，今年10月平均氣溫為15.6℃，比常年同期偏高1.8℃，為1961年以來歷史同期第二高。中央氣象台周四（2日）發布大霧黃色預警，北方沙塵來襲，華北部分地區或連遭霧霾和沙塵。