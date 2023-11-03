村民哄搶藥材　種植戶損失20萬人民幣

河南省周口市萬女士的姨母一家在承包土地種植藥材白朮，近日等到收挖的季節，卻遭村裏上年紀的村民哄搶。從萬女士上傳現場畫面所見，眼見藥材被搶，萬女士的姨母坐在地上崩潰大哭，然而周圍的人卻無動於衷，繼續在田裏翻挖。官方稱，附近村民誤認為種植戶已收割完畢，於是進田檢拾藥材。民警接報後迅速到場驅趕村民，追回大部分被搶白朮。

萬女士周三（11月1日）表示，她的姨母一家在周口市淮陽區種植白朮，周二（10月31日）下午4時許，收割機還沒離開田地，站在一旁等候的村民湧進田間哄搶。萬女士稱，當日姨母僱用了20多人幫忙收割並維持秩序，也沒辦法攔下村民。姨母的農田前幾年失災虧本，原指望今年保本，誰知被搶，估計損失約20萬元人民幣（約21.6萬港元）。有受訪的收割機司機稱，每當收割機進場時，聽到消息的村民就會在田地旁等候。當收割機離場，村民便會進場檢漏。這種現象在河南農村較為普遍，小麥，花生，藥材都有人來檢漏，主人家也同意。另一名司機稱，前來哄搶的村民，有人將藥材賣給主人家，有人留着自己用。

針對村民哄搶中藥一事，淮陽區農業農村局周三通報稱，涉事藥材種植戶對種植的白朮在第二遍收割進行到三分之二時，機械發生故障。附近村民誤認為種植戶第二遍已收割完畢，於是進地檢拾藥材。局方表示，下一步將加強三農工作的服務和管理，切實保障農民和種植戶的合法權益。