遭烈犬撕咬女童保住右腎　事發地發布文明養狗公約

四川成都崇州市女童涵涵遭烈犬撕咬至重傷事件，引發社會廣泛關注。內媒周三（1日）從華西醫院醫生處獲悉，涵涵的右腎已保住，病情平穩。崇州市犬隻管理協調小組辦公室同日發布文明養犬公約，提到限養區內一戶不准養多犬或禁養犬，攜犬出戶時應用狗繩或狗鏈，大型犬應使用嘴套。

華西醫院參與會診的醫生表示，涵涵後續恢復的問題不大。事發小區所在的羊馬街道辦事處工作人員則表示，涵涵轉出重症監護室後，還在醫院繼續接受治療，恢復情況較好，其他訊息不便透露。此前報道指，烈犬撕咬致涵涵身上多達20多處受傷，最長的有8厘米，腹膜後右腎損傷並形成血腫。

《崇州市文明養犬公約》公布了9條內容，包括在犬隻出生3個月後立即要接種預防狂犬病疫苗，首年需接種2次，之後每年接種1次。此外，要為犬隻申辦電子狗牌，非限養區養犬戶應到所在鎮街為愛犬辦理登記，飼主要及時清理愛犬糞便，防止犬隻吠叫干擾他人正常生活，如犬隻傷人或損壞公物時應協商解決，不攜犬進入公共場所或乘坐公共交通工具，同時應善待犬隻，支持救助流浪狗。