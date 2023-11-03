美加派艦過台海後　大陸20軍機越中線戰備警巡

美國海軍神盾驅逐艦佩拉爾塔號和加拿大海軍護衞艦渥太華號於當地時間周三（1日）穿越台海，引起中國大陸不滿，周四（2日）派出大批軍機和軍艦在台灣周邊活動。台國防部周五（3日）指出，周四上午6時至周五上午6時，偵獲大陸派出39架次軍機、8艘次軍艦持續在台海活動，其中逾半數軍機逾越海峽中線及其延伸線進入台西南及東南空域。

台國防部周四晚已透露，當日下午4時50分起陸續偵獲解放軍殲10、殲11、殲16、蘇30戰機，以及轟6轟炸機、空警500預警機、運8反潛機、運9通訊對抗機及無人機出海活動。其中20架次軍機逾越台海中線，觸及台灣中、北部及西南空域延伸線，執行聯合戰備警巡。台軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置導彈系統適切應對。

據周五公布的解放軍航迹圖，1架彩虹4型無人機、2架BZK005無人機、4架蘇30、4架殲10、2架殲11，在過去一天分批次越過台海中線；1架運9、2架轟6K、2架殲16、1架空警500亦進入台西南空域；還有1架運8反潛機進入台西南空域後，一路飛至東南空域再返回。台行政院長陳建仁周五受訪表示，國防部及國安單位已掌握上述情況，希望陸方採取必要措施，避免繼續造成台海局勢不穩。