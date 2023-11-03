國民黨提立委參選人投票決定藍白合　柯文哲不同意

台灣總統選舉藍白陣營協調合作尚未有定案，民眾黨參選人柯文哲不接受開放式初選決定正副總統參選人，國民黨參選人侯友宜則不接受全民調。對於傳出侯友宜定下最後談判期限，其競選辦發言人否認，反稱是柯文哲陣營先發出最後通牒。柯文哲周五（3日）表示，藍營提出新案讓藍白立委提名人投票，批評只是縮小版開放式初選。

柯文哲周五透露，周四（2日）與國民黨主席朱立倫通電話，對方提出日本、德國模式，其中日本模式請所有國民黨、民眾黨立委提名人投票，選出可代表在野的總統參選人，輸的當副手。柯文哲批評，這方案更像是縮小版的開放式初選，且此次國民黨提名了69位參選人、民眾黨只有11位，直言「其實不用投票，就已經預知結果」。而德國模式則納入政黨支持度，情況更複雜，也排除了絕大多數沒黨派的中間選民。

柯文哲指出，周五是侯友宜提出的最後期限，柯與核心幕僚開會，討論聚焦「民眾黨與我，為何參選」，認為不單要達成政黨輪替，更要改變台灣的政治文化。他稱仍然相信科學，主張用全民調的方式呈現真實民意、達到在野組合最高的勝率，贏的代表參選總統、輸的做副手。但他同時願意讓步，如以民調決定，雙方結果對比是在誤差範圍內，那麼無論勝負，他都接受擔任副手，全力為政黨輪替努力。