大學生舉報助學金分配不公　疑遭高消費室友強佔名額

天津中德應用科技大學學生小蘇（化名）近日實名舉報學校助學金分配不公，認為名額被室友搶佔，引起熱議。小蘇強調自己是家庭貧困的低保戶，作為「孤兒」未獲得助學金，而平日有高消費行為的同學卻被評上，質疑其中有舞弊情況。事件曝光後，學校於周四（2日）聯繫小蘇可獲二等助學金，目前已成立工作專班調查核實。

內媒周五（3日）報道，班級評定困難生助學金結果公布後，小蘇未能列入名單內。他隨後向天津市教委實名舉報，指校內一名高姓書記和一名王姓輔導員在職期間，對國家助學金認定濫用職權。小蘇認為，兩名老師明知有學生不符合國家助學申請資格，即使有其他學生投訴後，仍然認定相關申請資格。

事件曝光後，涉事室友找到輔導員，要求小蘇搬離宿舍，小蘇強調自己的遭遇在學校並非個別例子。據往年情況，建檔立卡低保戶可直接獲貧困生助學金，但此次上榜的學生中，有人僅提供村委會發出的家庭貧困證明材料，小蘇懷疑相關材料不實。得悉獲資助的學生中，有人使用貴價手機、名貴球鞋，又經常聚餐和旅遊等，他遂決定向有關部門舉報。天津市委巡視八組已接獲舉報，市教委介入處理。